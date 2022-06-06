Таку думку озвучив представник України в ООН Сергій Кислиця під час свого виступу 6 червня, передає 24 канал.

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Для Росії не повинно бути поступок

Кислиця заявив, що будь-які поступки лише призведуть до нової війни і аж ніяк не закінчать зі збройною агресією Росії проти України. Нова війна, навпаки, матиме такий самий масштаб насилля. У цьому контексті представник України в ООН нагадав, що наша країна та її громадяни неодноразово були жертвами руйнувань, спричинених радянською владою, а згодом і самої Росії. Ключові з них:

вторгнення більшовиків,

геноцид українського народу 1932 – 1933 років, під час якого до 10 мільйонів українців померли від голоду,

вторгнення радянської армії на територію західної України у 1939 році,

події Другої світової війни, коли радянські війська, відступаючи, спалювали українські землі,

примусова русифікація українців,

вторгнення у 2014 році та 8 довгих років війни.

І от повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке змусило мільйони українців тікати закордон, а декілька мільйонів були депортовані до Росії. А українських дітей насильно всиновлюють росіяни,

– констатував Кислиця.

Він нагадав, що це – численні порушення міжнародного права з боку Росії.

"77 років тому людство об'єдналося у своїй боротьбі, щоб знищити зло. Десятки мільйонів віддали життя за те, щоб ми зрозуміли: поступки агресорам не дають результат. Історія повторюється, якщо її уроки не були засвоєні. Я сподіваюся, що це не про нас", – додав представник України в ООН.

Про які поступки мовиться

Чи не найбільш гучна заява щодо територіальних поступок з боку України для Росії пролунала з уст колишнього держсекретаря США Генрі Кіссинджера. Саме він і заявив про необхідність Україні поступитися територіями, щоб Росія не програла цю війну. Адже тоді поразка відверне Росію від Європи та наблизить до Китаю.

На цю заяву Кіссинджера відреагував президент України Володимир Зеленський, який обурився тим фактом, що хоч би що робила російська держава, знаходиться хтось, хто каже про необхідність враховувати її інтереси. І при цьому упускаються інтереси мільйонів людей, які проживають на окупованій території.

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Що ще сказав Кислиця в ООН

Важливо, аби представники Росії продовжували з'являтися на засіданнях Радбезу ООН. Адже це та інші досудові засідання записуються. Відтак все, що тут говорять спільники Володимира Путіна, можу та буде використано у суді проти них.

Армія Росії використовує варварські методи на тимчасово окупованих територіях, які є геноцидом українського народу.

Для відновлення експорту зерна Чорним морем керівництво України наполягає на відведенні російських військово-морських сил з українських портів і вимагає гарантій ненападу на торгові конвої. Саме нарощування тиску, а не передчасні та невиправдані висловлювання подяки мають стати міжнародною відповіддю на обіцянки Росії.

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