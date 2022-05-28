Деякі європейські та світові політики дуже переймаються тим, яким буде становище Росії після цієї війни, яку вона розпочала проти України. Вони побоюються "приниження Росії". Відтак, складається враження, не дуже хочуть, щоб Україна перемогла Росію в цій війні. Адже "треба зберегти обличчя Путіну". При цьому ці ж політики ніяк не хочуть зрозуміти, що Росія веде війну на знищення України. Тож для нас єдиний шанс зберегти життя – це якраз перемогти Росію.

До теми Ми не торгуємо своїми громадянами, територіями чи суверенітетом

Натомість ці ж політики вмовляють Україну піти на територіальні поступки Росії. Відтак визнати за нею право на захоплені території. Мова йде не лише про окуповані ще з 2014 року Крим та частина Донецької та Луганської областей, але й ті регіони, які росіяни окупували у 2022 році – території Херсонської, Запорізької, Харківської областей, а тож інші міста та села Донецької та Луганської областей, які до цього були під контролем України.

Така пропозиція викликала обурення в Офісі Президента. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що тоді ці країни, які пропонують піти на поступки Росії, мають утримувати й українських біженців довічно.

"Тим, хто пропонує Україні закінчити війну, погодившись на територіальні поступки й нову лінію кривавого розмежування, пропоную створити спільний фонд, щоб утримувати 13 мільйонів вимушених переселенців. Довічно. Бо ніхто не захоче повертатися у свої будинки, поки поруч стоїть російський варвар, – написав Михайло Подоляк.

Хто пропонує Україні віддати територію Росії

Чи не найбільш гучна заява щодо територіальних поступок з боку України для Росії пролунала з уст колишнього держсекретаря США Генрі Кіссинджера. Саме він і заявив про необхідність Україні поступитися територіями, щоб Росія не програла цю війну. Адже тоді поразка відверне Росію від Європи та наблизить до Росії.

До теми Він є "кишеньковою мавпочкою" Путіна, – військовий експерт про скандальну заяву Кіссинджера

При цьому нобелівський лауреат миру 1973 року чомусь упустив факт звірств, які російська армія здійснила на окупованих територіях. І що це явно не вкладається в ідею європейських цінностей. Відтак Росія сама віддаляється від Європи.

На цю заяву Кіссинджера відреагував президент України Володимир Зеленський, який обурився тим фактом, що хоч би що робила російська держава, знаходиться хтось, хто каже про необхідність враховувати її інтереси. І при цьому упускаються інтереси мільйонів людей, які проживають на окупованій території.