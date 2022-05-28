Некоторые европейские и мировые политики очень озабочены тем, каким будет положение России после этой войны, которую она начала против Украины. Они опасаются "унижения России". Следовательно, создается впечатление, не очень хотят, чтобы Украина победила Россию в этой войне. Ведь "надо сохранить лицо Путину". При этом эти политики никак не хотят понять, что Россия ведет войну на уничтожение Украины. Поэтому для нас единственный шанс сохранить жизнь – это как раз победить Россию.

Мы не торгуем своими гражданами, территориями или суверенитетом

Эти же политики уговаривают Украину пойти на территориальные уступки России. Следовательно, признать за ней право на захваченные территории. Речь идет не только об оккупированных еще с 2014 года Крыме и части Донецкой и Луганской областей, но и о тех регионах, которые россияне оккупировали в 2022 году – территории Херсонской, Запорожской, Харьковской областей, а также другие города и села Донецкой и Луганской областей, которые до этого были под контролем Украины.

Такое предложение вызвало негодование в Офисе Президента. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что тогда эти страны, которые предлагают пойти на уступки России, должны содержать и украинских беженцев пожизненно.

"Тем, кто предлагает Украине закончить войну, согласившись на территориальные уступки и новую линию кровавого разграничения, предлагаю создать общий фонд, чтобы содержать 13 миллионов вынужденных переселенцев. Пожизненно. Потому что никто не захочет возвращаться в свои дома, пока рядом стоит российский варвар, - написал Михаил Подоляк.

Кто предлагает Украине отдать территорию России

Едва ли не самое громкое заявление по поводу территориальных уступок со стороны Украины для России прозвучало из уст бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. Именно он и заявил о необходимости Украины уступить территории , чтобы Россия не проиграла эту войну. Ведь тогда поражение отвратит Россию от Европы и приблизит к России.

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При этом нобелевский лауреат мира 1973 почему-то упустил факт зверств, которые русская армия совершила на оккупированных территориях. И что это очевидно не укладывается в идею европейских ценностей. Следовательно, Россия сама удаляется от Европы.

На это заявление Киссинджера отреагировал президент Украины Владимир Зеленский , который возмутился тем фактом, что что бы ни делало российское государство, находится кто-то, кто говорит о необходимости учитывать его интересы. И при этом упускаются интересы миллионов людей, проживающих на оккупированной территории.