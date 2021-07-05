В первом чтении за законопроект парламентарии голосовали еще 3 марта. Во втором чтении закон приняли 29 июня.

К теме Запускает судебную реформу в Украине: Рада одобрила важный законопроект

Закон запускает судебную реформу в Украине

Закон, который возобновляет работу ВККС, фактически запускает судебную реформу в Украине. Поэтому на его принятие одобрительно откликнулись в Евросоюзе и США. Подписание закона попытались заблокировать двумя другими законопроектами, однако эти инициативы депутаты отклонили.

Разумков сообщил о коллизии в документе

Между тем спикер подчеркнул, что считает, что Зеленский ветирует закон – из-за коллизии. Дело в том, что во время принятия нардепы проголосовали за две правки – они противоречат друг другу. Речь идет об участии международных экспертов в конкурсной комиссии для отбора.

Читайте также Рада предварительно поддержала законопроект об олигархах

В парламенте эти нюансы, говорит спикер, сейчас уже исправить невозможно. Поэтому глава государства может ветировать закон и вернуть его в Верховную Раду.

Интересно! Ранее Зеленский приветствовал принятие закона, однако выразил надежду, что в документе не спрятали никаких юридических "мин".