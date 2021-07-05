У першому читанні за законопроєкт парламентарі голосували ще 3 березня. У другому читанні закон ухвалили 29 червня.

До теми Запускає судову реформу в Україні: Рада схвалила важливий законопроєкт

Закон запускає судову реформу в Україні

Закон, який відновлює роботу ВККС, фактично запускає судову реформу в Україні. Тому на його ухвалення схвально відгукнулись у Євросоюзі та США. Підписання закону спробували заблокувати двома іншими законопроєктами, проте ці ініціативи депутати відхилили.

Разумков повідомив, про колізію у документі

Тим часом спікер наголосив, що вважає, що Зеленський ветує закон – через колізію. Справа у тому, що під час ухвалення нардепи проголосували за дві правки – вони суперечать одна одній. Мовиться про участь міжнародних експертів у конкурсній комісії для відбору.

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У парламенті ці нюанси, каже спікер, зараз уже виправити неможливо. Тому глава держави може ветувати закон та повернути його у Верховну Раду.

Цікаво! Раніше Зеленський привітав ухвалення закону, проте висловив сподівання, що в документі не заховали ніяких юридичних "мін".