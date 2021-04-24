Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил об отставке. Он будет занимать должность вице-спикера.

Талаквадзе объявил об отставке на брифинге по итогам заседания в офисе партии "Грузинская мечта". В то же время кандидата на должность главы законодательного органа уже представили, им стал 48-летний Каха Кучава, который был заместителем Арчила Талаквадзе.

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"Мы решили провести ротацию. Теперь, когда у нас в парламенте есть представительная оппозиция, я считаю, что мое место в зале рядом с моими коллегами, а не в роли спикера", – заявил Талаквадзе.

С чем связано решение об отставке

Он пояснил, что решение об отставке связано с успешным завершением переговоров по разрешению политического кризиса.

Талаквадзе совместно с председателем партии "Грузинская мечта" Ираклием Кобахидзе представлял ее на встречах с оппозицией.

Учитывая, что несколько месяцев напряженных переговоров завершились соглашением, считаю, что целесообразно будет оставить пост спикера,

– добавил он.

Талаквадзе добавил, что представить на соответствующую должность стоит человека, который возглавит работу парламента с более нейтральной позиции.

Справка. Талаквадзе занимал пост председателя парламента XIX созыва с лета 2019 года. Уже 11 декабря 2020 года Талаквадзе избрали спикером парламента Грузии.