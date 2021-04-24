Спікер парламенту Грузії Арчіл Талаквадзе заявив про відставку. Він займатиме посаду віцеспікера.

Талаквадзе оголосив про відставку на брифінгу за підсумками засідання в офісі партії "Грузинська мрія". Водночас кандидата на посаду голови законодавчого органу вже представили, ним став 48-річний Каха Кучава, який був заступником Арчіла Талаквадзе.

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"Ми вирішили провести ротацію. Тепер, коли у нас в парламенті є представницька опозиція, я вважаю, що моє місце в залі поруч з моїми колегами, а не в ролі спікера", – заявив Талаквадзе.

З чим пов'язане рішення про відставку

Він пояснив, що рішення про відставку пов'язане з успішним завершенням переговорів щодо розв'язання політичної кризи.

Талаквадзе спільно з головою партії "Грузинська мрія" Іраклієм Кобахідзе представляв її на зустрічах з опозицією.

З огляду на, що кілька місяців напружених переговорів завершилися угодою, вважаю, що доцільно буде залишити пост спікера,

– додав він.

Талаквадзе додав, що представити на відповідну посаду варто людину, яка очолить роботу парламенту з більш нейтральної позиції.