Спикер Путина рассказал о течении коронавируса у него

У пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова обнаружили коронавирус. Болезнь он перенес довольно тяжело.

По словам Пескова, когда у одного из его коллег, с которым он общался, обнаружили коронавирус, он отправился на самоизоляцию. Именно из дома он и работал. Но и это не уберегло его. Детали течения болезни Песков рассказал в комментарии "Коммерсанту".

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Он отметил, что проходил тестирование чуть ли не каждый день. Но когда у него поднялась температура больше 37 градусов, не придал этому значения.

"Ломило. И Таню (жену – прим. ред.) стало ломить. У нее температура выше была. Дня два-три мы лежали дома. И когда поняли уже, что процесс идет, так сказать, в гору, с температурой, с ломотой, то поехали в больницу. И хорошо, что поехали, потому сделали компьютерную томографию... В общем, поймали вовремя", – отметил Песков.

Оказалось, что у него двусторонняя пневмония.

А как насчет самого Путина?

Песков заявил, что не контактировал лично с Путиным более месяца. Ведь после вспышки коронавируса в России все перешло в режим онлайн.