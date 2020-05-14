Речник Путіна розповів про перебіг коронавірусу в нього

У прессекретаря президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова виявили коронавірус. Хворобу він переніс доволі важко.

За словами Пєскова, коли в одного з його колег, з яким він спілкувався, виявили коронавірус, він відправився на самоізоляцію. Саме з дому він і працював. Але і це не вберегло його. Деталі перебігу хвороби Пєсков розповів в коментарі "Комерсанту".

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Він відзначив, що проходив тестування мало не кожного дня. Але коли в нього піднялася температура більше, анід 37 градусів, не надав цьому значення.

"Ломило. І Таню (дружину, – прим. ред.) стало ломити. В неї температура вище була. Дня два-три ми лежали вдома. І коли зрозуміли вже, що процес йде, так би мовити, в гору, з температурою, з ломотою, то поїхали в лікарню. І добре, що поїхали, бо зробили комп'ютерну томографію... Загалом, зловили вчасно", – відзначив Пєсков.

Виявилося, що у нього також двостороння пневмонія.

А як щодо самого Путіна?

Пєсков заявив, що не контактував очно з Путіним понад місяць. Адже після спалаху коронавірусу в Росії все перейшло в режим онлайн.