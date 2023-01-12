Трибунал для России и оружие для Украины: спикер Сейма Латвии на украинском выступил в Раде

В Верховной Раде Украины во время пленарного заседания выступил спикер Сейма Латвии Эдвард Смилтенс. Во время выступления Смилтенс говорил по-украински.

Смилтенс начал свою речь со слов "Уважаемый господин председатель Верховной Рады Украины, уважаемые депутаты", что депутаты встретили аплодисментами, пишет 24 Канал. Он заявил, что в "это сложное время, когда Украина борется за весь цивилизованный мир, противостоящий российской агрессии, мы, латыши, вместе с вами". После этого депутаты стоя аплодировали Смилтенсу.

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Для нас война началась в 2014 году

Спикер Сейма Латвии упомянул, что 14 февраля 2022 года имел честь поднять флаг Украины в Риге, что стало началом недели поддержки Украины. По его словам, на следующее утро флаги Украины развевались по всей Латвии.

Для нас война началась еще в 2014 году, и мы с тех пор вас непрерывно поддерживаем. Следует признать, что именно сейчас по-настоящему распадается СССР. Он приходит в упадок у нас на глазах на поле боя Украины,

– сказал Смилтенс.

Он подчеркнул, что СССР разрушается в символическое время – столетие от его создания.

Выступление спикера Сейма Латвии в Раде: видео

"Уважаемые украинцы, своим героизмом вы совершили невозможное – настоящее возрождение, как на поле боя, так и посылая настолько мощный толчок смелости и решительности, что он достиг каждого уголка свободного мира, достиг сердца миллионов людей", – добавил спикер Сейма Латвии.

Спикер рассказал о солидарности Латвии с Украиной

Смилтенс подчеркнул "широкую солидарность и привлечение" латвийцев относительно помощи Украине. По его словам, каждый день из Латвии отправляют грузы помощи.

Он напомнил, что 23 февраля 2022 года, за день до масштабного вторжения России, Украина получили первый груз военной помощи от Латвии – "Стингеры", "ставшие решающими для обороны Киева".

Наши люди гордятся, что помогают вам как здесь, так и тем, что пытаются хоть немного создать ощущение дома для украинцев, которые против воли были вынуждены покинуть свой дом. Именно поэтому я обращаюсь к вам на украинском языке. Обращаюсь к вам на украинском языке, чтобы засвидетельствовать уважение вашей нации и языку, а также украинцам, которые с первых дней изучают в Латвии латышский язык,

– заявил Смилтенс.

Латвия выступает за изоляцию России

Спикер также сказал, что Латвия выступает за изоляцию России, ужесточение санкций и привлечение россиян к ответственности.

Является абсолютно необходимым определение юридических границ для наказания российских военных преступников,

– сказал он.

Кроме того, Смилтенс заявил, что замороженные средства российских олигархов следует направить на восстановление Украины. Он подчеркнул, что важно не разрешить России восстановить свои военные возможности, чтобы россияне не начали новой агрессии.

"Латвия стала первым государством, подавшим заявку в Международный суд ООН по получению статуса третьей стороны в процессе Украины против России. Мы среди тех, кто поддерживает создание трибунала для России", – заявил спикер Сейма Литвы.

Он напомнил, что президент Латвии Эгилс Левитс предлагает проводить трибунал в Риге.

Латвия неизменно будет поддерживать Украину

Также Смилтенс подчеркнул, что Латвия поддерживает стремление Украины к членству в ЕС и НАТО.

Кроме того, он отметил, что Латвия продолжит оказывать политическую, военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины "независимо от того, как долго это потребуется, и во сколько это обойдется".

Свою речь латвийский политик закончил словами "Украина превыше всего!"