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      Спикер Палаты представителей высказалась против импичмента Трампа

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      Нэнси Пелоси
      Нэнси Пелоси / Фото из открытых источников

      Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что не поддерживает возможность импичмента президента Дональда Трампа, поскольку это может стать причиной раскола США

      В интервью газете The Washington Post, опубликованном в понедельник, Пелоси заявила, что ранее не высказывала свою позицию по этому вопросу в прессе. Она подчеркнула, что импичмент может серьезно повлиять на ситуацию в стране и приведет к расколу тогда, когда "Трамп просто не стоит этого".

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      В начале января Трамп по итогам встречи в Белом доме с представителями Конгресса по вопросу прекращения работы федерального правительства, из-за отсутствия бюджетных средств, заявил, что получил от Пелоси заверения, что демократы не собираются поднимать вопрос об импичменте.

      Демократическая партия после возвращения контроля над Палатой представителей по итогам промежуточных выборов неоднократно угрожала начать ряд расследований деятельности Трампа, как во время его пребывания на посту главы государства, так и в ходе избирательной кампании. В комитетах нижней палаты Конгресса они намерены изучить ход расследования вмешательства России в президентские выборы 2016 года, налоговые декларации президента и его бизнес, финансовые интересы Трампа в Саудовской Аравии и его контакты с властями этой страны, а также отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса и решение хозяина белого дома вывести войска из Сирии.

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      Теги: Дональд Трамп Новости США Новости России Новости политики
      Источник: 24 Канал
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