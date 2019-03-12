Спікер Палати представників висловилася проти імпічменту Трампа

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що не підтримує можливість імпічменту президента Дональда Трампа, оскільки це може стати причиною розколу США

В інтерв'ю газеті The Washington Post, опублікованому в понеділок, Пелосі заявила, що раніше не висловлювала свою позицію щодо цього питання у пресі. Вона наголосила, що імпічмент може серйозно вплинути на ситуацію в країні та призведе до розколу тоді, коли "Трамп просто не вартий цього".

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На початку січня Трамп за підсумками зустрічі в Білому домі з представниками Конгресу з питання припинення роботи федерального уряду, через відсутність бюджетних коштів заявив, що отримав від Пелосі запевнення, що демократи не збираються піднімати питання про імпічмент.

Демократична партія після повернення контролю над Палатою представників за підсумками проміжних виборів неодноразово погрожувала почати низку розслідувань діяльності Трампа, як під час його перебування на посаді глави держави, так і в ході виборчої кампанії.

У комітетах нижньої палати Конгресу мають намір вивчити хід розслідування втручання Росії у президентські вибори 2016 року, податкові декларації президента і його бізнес, фінансові інтереси Трампа в Саудівській Аравії і його контакти з владою цієї країни, а також відставку глави Пентагону Джеймса Меттіса і рішення господаря білого дому вивести війська з Сирії.