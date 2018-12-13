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      Спикер УПЦ МП подтвердил, что под стенами Рады проведут митинг

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      Спикер УПЦ МП подтвердил, что под стенами Рады проведут митинг
      Спикер УПЦ МП подтвердил, что под стенами Рады проведут митинг / Фото из открытых источников

      Миряне Украинской православной церкви Московского патриархата утром 14 декабря будут проводить акцию под стенами Верховной Рады. Они будут требовать от представителей власти не вмешиваться в вопросы церкви.

      Об этом сообщает Громадское.

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      Известно, что информацию об акции подтвердил спикер Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Климент.

      Кроме того, на вопрос журналиста, выступает ли УПЦ МП организатором акции, Климент отметил, что церковь состоит не только из священнослужителей, но и мирян.

      Напомним, что утром 13 декабря, СБУ предупредили о провокациях накануне Объединительного собора, который должен состояться 15 декабря. В частности, акции против предоставления автокефалии Украинской православной церкви планировали провести 13-14 декабря на территории Киево-Печерской лавры.

      К слову, в четверг, 13 декабря, митрополит Константинопольского патриархата Галльский Эммануил провел в Андреевской церкви в Киеве первую службу Вселенского патриархата. Митрополит является поверенным Константинополя, который прибыл в Украину на Объединительный собор. Кроме того, стало известно, что Томос Украина получит 6 января 2019 года.

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины УПЦ МП Томос Религия Единая поместная церковь Верховная Рада протесты
      Источник: 24 Канал
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