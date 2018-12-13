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      Речник УПЦ МП підтвердив, що під стінами Ради проведуть мітинг

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      Речник УПЦ МП підтвердив, що під стінами Ради проведуть мітинг
      Речник УПЦ МП підтвердив, що під стінами Ради проведуть мітинг / Фото з відкритих джерел

      Миряни Української православної церкви Московського патріархату вранці 14 грудня проводитимуть акцію під стінами Верховної Ради. Вони вимагатимуть від представників влади не втручатися в питання церкви.

      Про це повідомляє Громадське.

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      Відомо, що інформацію про акцію підтвердив речник Української православної церкви Московського патріархату архієпископ Климент.

      Крім того, на питання журналіста, чи виступає УПЦ МП організатором акції, Климент зазначив, що церква скаладається не лише зі священнослужителів, а й з мирян.

      Нагадаємо, що вранці 13 грудня, СБУ попередили про провокації напередодні Об'єднавчого собору, який має відбутися 15 грудня. Зокрема, акції проти надання автокефалії Українській православній церкві планували провести 13-14 грудня на території Києво-Печерської лаври.

      До слова, у четвер, 13 грудня, митрополит Константинопольського патріархату Еммануїл Галльський провів в Андріївській церкві в Києві першу службу Вселенського патріархату. Митрополит є повіреним Константинополя, який прибув в Україну на Об’єднавчий собор. Крім того, стало відомо, що Томос Україна отримає 6 січня 2019 року.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

       

      Теги: Новини України УПЦ МП Єдина помісна церква Релігія Томос протести Верховна Рада
      Джерело: 24 Канал
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