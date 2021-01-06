Спикера Палаты представителей Пелоси эвакуировали из Капитолия, – СМИ
В Вашингтоне начались беспорядки – сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса. Оттуда эвакуировали спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.
В здание Капитолия 6 января прорвались сторонники Дональда Трампа. Оттуда эвакуируют людей, сообщает NBC News.
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В частности, из Конгресса эвакуировали спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Ранее увезли и вице-президента Майка Пенса. Они находятся в безопасном месте.
Здание частично контролируют протестующие.
Заседание Сената и Палаты представителей, на которых должны были формально утвердить итоги выборов в США, прервали.
Беспорядки в Вашингтоне: что известно
- В США 6 января должны объявить официальные результаты выборов президента США. Перед эти сторонники Дональда Трампа вышли на митинг к Капитолию.
- Люди пытались прорваться сквозь правоохранителей и попасть в Конгресс. Это спровоцировало потасовку и столкновения. Демонстранты держали флаги США и скандировали "боремся за Трампа".
- Между митингующими и правоохранителями начались столкновения.
- Некоторые СМИ пишут о пострадавшем, другие о том, что есть жертва беспорядков.
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