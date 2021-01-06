В Вашингтоне начались беспорядки – сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса. Оттуда эвакуировали спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

В здание Капитолия 6 января прорвались сторонники Дональда Трампа. Оттуда эвакуируют людей, сообщает NBC News.

Читайте также Столкновения у Капитолия США: все, что известно – фото, видео

В частности, из Конгресса эвакуировали спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Ранее увезли и вице-президента Майка Пенса. Они находятся в безопасном месте.

Здание частично контролируют протестующие.

Заседание Сената и Палаты представителей, на которых должны были формально утвердить итоги выборов в США, прервали.

Беспорядки в Вашингтоне: что известно