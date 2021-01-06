У Вашингтоні почалися заворушення – прихильники Дональда Трампа увірвалися у будинок Конгресу. Звідти евакуювали спікерку палати представників Ненсі Пелосі.

У будівлю Капітолію 6 січня прорвалися прихильники Дональда Трампа. Звідти евакуйовують людей, повідомляє NBC News.

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Зокрема, з Конгресу евакуювали й спікерку палати представників Ненсі Пелосі. Крім того, раніше з приміщення вивезли віцепрезидента Майка Пенса. Вони перебувають у безпечному місці.

Будівлю частково контролюють протестувальники.

Засідання Сенату і Палати представників, на яких мали формально затвердити підсумки виборів в США, перервали.

Заворушення у Вашингтоні: що відомо