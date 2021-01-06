Cпікерку палати представників Пелосі евакуювали з Капітолію, – ЗМІ
У Вашингтоні почалися заворушення – прихильники Дональда Трампа увірвалися у будинок Конгресу. Звідти евакуювали спікерку палати представників Ненсі Пелосі.
У будівлю Капітолію 6 січня прорвалися прихильники Дональда Трампа. Звідти евакуйовують людей, повідомляє NBC News.
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Зокрема, з Конгресу евакуювали й спікерку палати представників Ненсі Пелосі. Крім того, раніше з приміщення вивезли віцепрезидента Майка Пенса. Вони перебувають у безпечному місці.
Будівлю частково контролюють протестувальники.
Засідання Сенату і Палати представників, на яких мали формально затвердити підсумки виборів в США, перервали.
Заворушення у Вашингтоні: що відомо
- У США 6 січня мають оголосити офіційні результати виборів президента США. Перед тим прихильники Дональда Трампа вийшли на мітинг до Капітолію.
- Люди намагались прорватись крізь правоохоронців та потрапити до Конгресу. Це спровокувало штовханину та сутички. Демонстранти тримали прапори США та скандували "Борімося за Трампа".
- Між мітингувальниками та правоохоронцями почалися сутички.
- Деякі ЗМІ пишуть про постраждалого, інші про те, що є жертва заворушень.
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