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      Спикера украинской миссии выбрали вице-председателем комитета ООН по информации

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      Комитет ООН по информации получил нового вице-председателя
      Комитет ООН по информации получил нового вице-председателя / Фото из открытых источников

      Вице-председателем Комитета ООН по информации от восточноевропейской региональной группы выбрали спикера постоянного представительства Украины при Организации Объединенных Наций Олега Николенко.

      Украинский дипломат занимать эту должность в 2019-2020 годах, отметило издание "Громадське".

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      Николенко отметил, что его главной целью на новой должности является приведение информационной политики ООН в соответствие с современными реалиями. Также дипломат отметил, что сейчас в ООН продолжается реформа в сфере коммуникаций и Николенко, как вице-председатель будет способствовать повышению ее эффективности, поскольку это одна из приоритетных задач Комитета по информации.

      Он также отметил проблему фейковых новостей.

      Не забываем и о том, что проблема дезинформации и фейковых новостей не менее актуальным вопросом для повестки дня в ООН. Подавляющее большинство государств-членов соглашается, что с этим нужно что-то делать и подходить системно,
      – сказал Николенко.

      Он добавил, что в решении этой проблемы Украина имеет прямой интерес, поскольку она больше всего страдает от "грязных информационных кампаний". В частности дипломат отметил, что "чем быстрее будут найдены пути решения этого вопроса, тем лучше для всех".

      Заметим, что Украина предупредила ООН о серьезной угрозе со стороны России в оккупированном Крыму, а именно возможность размещения Россией ядерного оружия на полуострове.

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      Теги: Новости политики ООН Новости Украины
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