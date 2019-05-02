Вице-председателем Комитета ООН по информации от восточноевропейской региональной группы выбрали спикера постоянного представительства Украины при Организации Объединенных Наций Олега Николенко.

Украинский дипломат занимать эту должность в 2019-2020 годах, отметило издание "Громадське".

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Николенко отметил, что его главной целью на новой должности является приведение информационной политики ООН в соответствие с современными реалиями. Также дипломат отметил, что сейчас в ООН продолжается реформа в сфере коммуникаций и Николенко, как вице-председатель будет способствовать повышению ее эффективности, поскольку это одна из приоритетных задач Комитета по информации.

Он также отметил проблему фейковых новостей.

Не забываем и о том, что проблема дезинформации и фейковых новостей не менее актуальным вопросом для повестки дня в ООН. Подавляющее большинство государств-членов соглашается, что с этим нужно что-то делать и подходить системно,

– сказал Николенко.

Он добавил, что в решении этой проблемы Украина имеет прямой интерес, поскольку она больше всего страдает от "грязных информационных кампаний". В частности дипломат отметил, что "чем быстрее будут найдены пути решения этого вопроса, тем лучше для всех".

Заметим, что Украина предупредила ООН о серьезной угрозе со стороны России в оккупированном Крыму, а именно возможность размещения Россией ядерного оружия на полуострове.