Об этом польский политик сообщил 20 ноября в своем твиттере. Он пояснил, что опасный пакет прислали в Сенат – на его имя.

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Что рассказал Гродский

По словам Гродского, в посылке обнаружили взрывчатку. Кроме этого, отправители оставили письмо, в котором политику угрожали расправой. Других подробностей об этом инциденте он пока не сообщал.

В Государственной службе охраны подтвердили, что в посылке было взрывчатое вещество. Спикер польского Сената надеется, что правоохранители найдут отправителя и тот понесет ответственность за содеянное.

Что известно о Томаше Гродском

Источник: "Википедия"

63-летний польский политик и врач-хирург. С ноября 2019 года является спикером польского Сената.

Является членом партии "Гражданская платформа", которая находится в оппозиции к правящей "Право и справедливость".

В 2014 году выдвигался в Европейский парламент, впрочем, тогда не набрал достаточно голосов.

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Вот к чему приводит индустрия пренебрежения и политических оппонентов. На мое имя в Сенат пришла посылка – письмо с угрозами расправы и взрывчаткой. Посылку приняли соответствующие службы. Я надеюсь, они быстро справятся с преступником!