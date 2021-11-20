Про це польський політик повідомив 20 листопада у своєму твітері. Він пояснив, що небезпечним пакунком прислали у Сенат – на його ім'я.

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Що розповів Гродський

За словами Гродського, у посилці виявили вибухівку. Крім цього, відправники залишили лист, в якому політику погрожували розправою. Інших подробиць про цей інцидент він наразі не повідомляв.

У Державній службі охорони підтвердили, що у посилці була вибухова речовина. Спікер польського Сенату сподівається, що правоохоронці знайдуть відправника й той понесе відповідальність за скоєне.

Що відомо про Томаша Гродського

Джерело: "Вікіпедія"

63-річний польський політик та лікар-хірург. З листопада 2019 року є спікером польського Сенату.

Є членом партії "Громадянська платформа", яка є в опозиції до правлячої "Право та справедливість".

яка є в опозиції до правлячої "Право та справедливість". У 2014 році висувався до Європейського парламенту, втім тоді не набрав достатньо голосів.

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Ось до чого призводить індустрія зневаги та політичних опонентів. На моє ім'я у Сенат прийшла посилка – лист із погрозами розправи та вибухівкою. Посилку прийняли відповідні служби. Я сподіваюся, вони швидко впораються зі злочинцем!