Одновременно также задержаны два сообщника, сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ. Всем фигурантам уже объявили о подозрении, расследование продолжается.

Смотрите также Подрывы ТЦК по Украине: спецслужбы России превращают желающих "подзаработать" в смертников

Как работала схема

По материалам дела, к сделке чиновник привлек заведующего эндоскопического кабинета и врача ортопеда-травматолога местного медучреждения.

Они выдавали своим клиентам фиктивные медицинские заключения о непригодности для дальнейшего прохождения службы из-за тяжелых или неизлечимых заболеваний. Справки с фальшивыми диагнозами направляли в местную ВВК для снятия "больных" с воинского учета.

Чиновник использовал личные связи среди военнослужащих и их родственников для поиска потенциальных клиентов. Стоимость "услуги" для одного человека – 6,5 тысячи долларов США.

Что грозит фигурантам

Военная контрразведка СБУ и следователи Нацполиции задержали чиновника в центре Винницы, когда тот пришел в кафе за частью взятки. Еще двух сообщников-врачей задержали на рабочих местах. Во время обысков у фигурантов нашли мобильные, компьютеры и документы с доказательствами.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Комплексные меры проводились под процессуальным руководством Винницкой специализированной прокуратуры.

Напомним, СБУ и Нацполиция вместе идентифицировали уже 497 человек, причастных к поджогам и подготовке терактов со взрывчаткой против военных объектов в Украине. С помощью диверсий спецслужбы России хотят дестабилизировать ситуацию, в частности, дискредитировать деятельность ТЦК, сорвать мобилизацию и посеять недоверие к Силам обороны.