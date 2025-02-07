Одночасно також затримано двох спільників, повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ. Усім фігурантам уже оголосили про підозру, розслідування триває.

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Як працювала схема

За матеріалами справи, до оборудки чиновник залучив завідувача ендоскопічного кабінету та лікаря ортопеда-травматолога місцевої медустанови.

Вони видавали своїм клієнтам фіктивні медичні висновки про непридатність для подальшого проходження служби через тяжкі або невиліковні захворювання. Довідки з фальшивими діагнозами направляли до місцевої ВЛК для зняття "хворих" з військового обліку.

Посадовець використовував особисті зв’язки серед військовослужбовців та їхніх родичів для пошуку потенційних клієнтів. Вартість "послуги" для однієї особи – 6,5 тисячі доларів США.

Що загрожує фігурантам

Військова контррозвідка СБУ та слідчі Нацполіції затримали чиновника в центрі Вінниці, коли той прийшов до кафе по частину хабаря. Ще двох спільників-лікарів затримали на робочих місцях. Під час обшуків у фігурантів знайшли мобільні, комп’ютери та документи з доказами.

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція разом ідентифікували вже 497 осіб, причетних до підпалів та підготовки терактів з вибухівкою проти військових об'єктів в Україні. За допомогою диверсій спецслужби Росії хочуть дестабілізувати ситуацію, зокрема, дискредитувати діяльність ТЦК, зірвати мобілізацію та посіяти недовіру до Сил оборони.