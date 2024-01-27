06:43, 27 января

В Институте изучения войны ISW считают, что российские требования к украинскому "нейтралитету" и мораторию на расширение НАТО всегда были и остаются одним из главных оправданий вторжения Путина в Украину.

Любая уступка в отношении этих требований означала бы серьезное стратегическое и риторическое отступление со стороны Путина., на который он вряд ли решится сейчас.

Проанализировав собранные данные и заявления публичных российских лиц, аналитики отмечают, "любое прекращение огня пойдет на пользу России".