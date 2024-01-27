О главных событиях дня по состоянию на 27 января, ситуацию на фронте, потери противника– читайте в материале 24 Канала.
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Прекращение огня пойдет в пользу России, – ISW
В Институте изучения войны ISW считают, что российские требования к украинскому "нейтралитету" и мораторию на расширение НАТО всегда были и остаются одним из главных оправданий вторжения Путина в Украину.
Любая уступка в отношении этих требований означала бы серьезное стратегическое и риторическое отступление со стороны Путина., на который он вряд ли решится сейчас.
Проанализировав собранные данные и заявления публичных российских лиц, аналитики отмечают, "любое прекращение огня пойдет на пользу России".
На общину Сумщины россияне сбросили 37 мин
Россияне совершили 22 обстрела приграничья Сумской области, на Белопольское общество сбросили 37 мин.
В общей сложности зафиксировано 100 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юношеская, Белопольская, Миропольская, Великописаревская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Дружбовская община.
Россияне привлекают в армию наемников из бедных стран
На временно оккупированных территориях Украины были замечены наемники из Малайзии. Это уже не первый раз Россия привлекает к войне граждан из Центральной Азии, стран Африки и многих других.
Оккупантам не хватает своих людей, узников и отрядов "Шторм-Z". Об этом 24 канала рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.
Родные пленных не нашли особых признаков, указывающих на их близких
Координационный штаб по обращению с военнопленными провел встречу с родным и близкими украинских военнопленных. На нем обсудили падение самолета Ил-76М в Белгородской области.
Координационный штаб со своей стороны подтверждает, что 65 украинских защитников из этого списка действительно планировалось вернуть в Украину в рамках запланированного обмена 24 января.
В то же время опрошены родственники украинских защитников из упомянутого списка, ознакомившись с видеоматериалами, продемонстрированными российскими пропагандистами якобы с места авиатрощи, пока не нашли особых признаков на обнародованных фрагментах тел, которые указывали бы на их родных.