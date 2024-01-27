06:43, 27 січня

В Інституту вивчення війни ISW вважають, що російські вимоги щодо українського "нейтралітету" і мораторію на розширення НАТО завжди були і залишаються одним з головних виправдань вторгнення Путіна в Україну.

Будь-яка поступка щодо цих вимог означала б серйозний стратегічний і риторичний відступ з боку Путіна, на який він навряд чи зважиться зараз.

Проаналізувавши зібрані дані та заяви публічних російських осіб, аналітики наголошують, "будь-яке припинення вогню піде на користь Росії".