Про головні події дня станом на 27 січня, ситуацію на фронті, втрати противника – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Припинення вогню піде на користь Росії, – ISW
В Інституту вивчення війни ISW вважають, що російські вимоги щодо українського "нейтралітету" і мораторію на розширення НАТО завжди були і залишаються одним з головних виправдань вторгнення Путіна в Україну.
Будь-яка поступка щодо цих вимог означала б серйозний стратегічний і риторичний відступ з боку Путіна, на який він навряд чи зважиться зараз.
Проаналізувавши зібрані дані та заяви публічних російських осіб, аналітики наголошують, "будь-яке припинення вогню піде на користь Росії".
На громаду Сумщини росіяни скинули 37 мін
Росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння Сумської області, на Білопільську громаду скинули 37 мін.
Загалом зафіксовано 100 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Дружбівська громади.
Росіяни залучають до армії найманців із бідних країн
На тимчасово окупованих територіях України помітили найманців з Малайзії. Це вже не вперше Росія залучає до війни громадян з Центральної Азії, країн Африки та багатьох інших.
Окупантам не вистачає своїх людей, в'язнів та загонів "Шторм-Z". Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак.
Рідні полонених не знайшли особливих ознак, які б вказували на їхніх близьких
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів зустріч із рідним та близькими українських військовополонених. На ній обговорили падіння літака Іл-76М в Бєлгородській області.
Координаційний штаб зі свого боку підтверджує, що 65 українських Оборонців з цього списку дійсно планувалося повернути в Україну в межах запланованого обміну 24 січня.
Водночас опитані родичі українських оборонців зі згаданого списку, ознайомившись з відеоматеріалами, продемонстрованими російськими пропагандистами нібито з місця авіатрощі, наразі не знайшли особливих ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які б вказували на їхніх рідних.