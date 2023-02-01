Правда, среди желаний и в помине нет шуб или поездок на Мальдивы. Фактически, во всех списках, обнародованных в сети, первым стоит единственное желание – победа Украины.

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К слову, 24 канал также присоединился к флешмобу. На листе уместились, кроме победы, корпоратив в Ялте летом, новые миллионы подписчиков в соцсетях и завтраки Зеленскому от жены.



Спичек желаний 24 Канала

Что желают украинцы

В списках мечтаний также часто встречается пожелание, чтобы потери врага существенно выросли. Кроме того, мечтают, чтобы донаты на ВСУ только увеличивались. Омбудмен Дмитрий Лубинец пожелал вернуть из плена как можно больше наших людей.

Благотворительная организация по защите трав UAnimals говорит, что мечтать надо амбициозной Поэтому в список желаний добавили, "чтобы Россия превратилась в бескрайнее море с дельфинами".

Относительно личного люди не против безлимитного кофе или других вкусностей.

Желания украинцев / Фото из сети:

Список желаний Оксаны Датий: кратко

ДБР во время обысков исполняющей обязанности начальника налоговой службы Киева Оксаны Датий нашел ее список заветных мечтаний. Чиновница мечтала о повышении, соболиной шубе, поездке в Лондон и подарке от любимого на день рождения - часов Breguet.

В 2021 году Датий хотела стать заместителем главы налоговой службы столицы и заработать 1 миллион долларов. Очевидно, эти мечты сбылись. Однако не сами собой, а благодаря преступным схемам и финансовым сделкам.