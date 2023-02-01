Щоправда, серед бажань і близько немає шуб чи поїздок на Мальдіви. Фактично у всіх списках, оприлюднених в мережі, першим стоїть єдине бажання – перемога України.

До теми Мільйонні статки, сумнівні тендери та список бажань з Мальдівами: хто така Оксана Датій

До слова, 24 Канал також приєднався до флешмобу. На листочку вмістились, крім перемоги, корпоратив у Ялті влітку, нові мільйони підписників у соцмережах та сніданки Зеленському від дружини.



Список бажань 24 Каналу

Що бажають українці

У списках мрій також часто трапляється побажання, аби втрати ворога суттєво виросли. Крім того, мріють, щоб донати на ЗСУ лише збільшувались. Омбудсмен Дмитро Лубінець побажав повернути з полону якомога більше наших людей.

Благодійна організація з захисту тварин UAnimals каже, що мріяти треба амбітно. Тому у список бажань додали, "аби Росія перетворилась на безкрайнє море з дельфінами".

Щодо особистого – люди не проти безлімітної кави чи інших смаколиків.

Бажання українців / Фото з мережі:

Список бажань Оксани Датій: коротко

ДБР під час обшуків виконувачки обов'язків начальника податкової служби Києва Оксани Датій знайшло її список заповітних мрій. Чиновниця мріяла про підвищення, соболину шубу, поїздку у Лондон та подарунок від коханого на день народження – годинник Breguet.

У 2021 році Датій хотіла стати заступницею голови податкової служби столиці та заробити 1 мільйон доларів. Вочевидь, ці мрії здійснились. Проте не самі собою, а завдяки злочинним схемам та фінансовим оборудкам.