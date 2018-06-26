"Список Сенцова": о каждом украинском пленнике снимают короткометражный фильм

Снять короткометражный двухминутный фильм об украинских политзаключенных призвала коллег украинского режиссера Олега Сенцова, который 44-й день голодает в российской колонии, московский режиссер Таисия Круговых.

По обновленным данным МИД, по состоянию на сегодня, в России заключены 74 украинцев по политическим мотивам.

Проект назвали "Список Сенцова" по аналогии со "Списком Шиндлера".

В ответ Олег Сенцов написал письмо с благодарностью за поддержку, которое появилось в сети 22 июня.

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"Друзья-киношники! Спасибо вам всем за то, что вы делаете. За то, что не молчите. Не бояться - это оказывается так несложно, правда? Трудно сделать лишь первый шаг. Кто-то его сделал сразу, а кто-то только недавно, но я всем и благодарен каждому из вас за смелость", – написал Сенцов в письме.

Сегодня обнародовали фильм о 17 человеке из "Списка Сенцова" – коллекционера Викторе Шуре. Его осудили в 2015-м году, якобы, за шпионаж к 12 годам отбывания наказания в колонии строгого режима.

16 предыдущих короткометражек об украинских пленниках, заключенных в России и на аннексированном полуострове, уже есть в Интернет-сети. Просмотреть их можно в сообществе SaveOlegSentsov.