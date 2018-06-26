16:17
26 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
24°C 12°C
  • середа
    27°C 16°C
  • четвер
    25°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хвороба дяді Вови. Кадиров – кара Єгипту
Вєсті Кремля
23:26, 25 червня
Вєсті.UA. Августо Піночет вже стукає у двері. У піарників Порошенка криза жанру
Вєсті.UA
20:11, 25 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
14:32, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України

"Список Сенцова": про кожного українського бранця знімають короткометражний фільм

55 Читать новость на русском
У російському полоні перебувають 74 українця
У російському полоні перебувають 74 українця / 24 канал

Зняти короткометражний двохвилинний фільм про кожного з українських політв'язнів, закликала колег українського режисера Олега Сенцова, який 44-й день голодує в російській колонії, московський режисер Таїсія Кругових.

За оновленими даними МЗС, станом на сьогодні в Росії ув'язнено 74 українців за політичними мотивами.

Проект назвали "Список Сенцова" за аналогією із "Списком Шиндлера".

У відповідь Олег Сенцов написав листа з подякою за підтримку, який з'явився у мережі 22 червня.

Читайте також: Не боятися – не так складно: Сенцов у листі звернувся до людей

"Друзі-кіношники! Дякую вам всім за те, що ви робите. За те, що не мовчите. Не боятися - це виявляється так нескладно, правда? Важко зробити лише перший крок. Хтось його зробив відразу, а хтось лише недавно, але я всім і кожному вдячний з вас за сміливість", – написав Сенцов у листі.

Сьогодні оприлюднили фільм про 17 людину із "Списку Сенцова"  колекціонера Віктора Шура. Його засудили в 2015-му році, нібито, за шпіонаж до 12 років відбування покарання у колонії суворого режиму.

 

 

16 попередніх короткометражок про українських бранців, ув'язнених у Росії та на анексованому півострові, вже є в Інтернет-мережі. Переглянути їх можна у спільноті SaveOlegSentsov.

Теги: Новини України Кіно заручники Україна – Росія Українці в полоні РФ Олег Сенцов
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Соцмережі та лікування: як Facebook і YouTube змінюють нашу медицину
сьогодні, 15:00 Соцмережі та лікування: як Facebook і YouTube змінюють нашу медицину
Все про здоров'я 175
Розкопки на Поштовій: хто стоїть за знищенням артефактів часів Київської Русі
сьогодні, 14:05 Розкопки на Поштовій: хто стоїть за знищенням артефактів часів Київської Русі
Дмитро Гнап 423
Голосовать не за кого: почему выборы в 2019 году бессмысленны
сьогодні, 12:00 Голосовать не за кого: почему выборы в 2019 году бессмысленны
Ян Валетов 1496
Після Іловайська найважчим було сказати мамі, що я іду на війну: історія добровольця
сьогодні, 08:38 Після Іловайська найважчим було сказати мамі, що я іду на війну: історія добровольця
Євгенія Мазур 977
Фаворити чемпіонату світу – Хорватія, Бельгія, Франція і Англія
25 червня, 23:35 Фаворити чемпіонату світу – Хорватія, Бельгія, Франція і Англія
Іван Вербицький 998
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук