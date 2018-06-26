"Список Сенцова": про кожного українського бранця знімають короткометражний фільм

Зняти короткометражний двохвилинний фільм про кожного з українських політв'язнів, закликала колег українського режисера Олега Сенцова, який 44-й день голодує в російській колонії, московський режисер Таїсія Кругових.

За оновленими даними МЗС, станом на сьогодні в Росії ув'язнено 74 українців за політичними мотивами.

Проект назвали "Список Сенцова" за аналогією із "Списком Шиндлера".

У відповідь Олег Сенцов написав листа з подякою за підтримку, який з'явився у мережі 22 червня.

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"Друзі-кіношники! Дякую вам всім за те, що ви робите. За те, що не мовчите. Не боятися - це виявляється так нескладно, правда? Важко зробити лише перший крок. Хтось його зробив відразу, а хтось лише недавно, але я всім і кожному вдячний з вас за сміливість", – написав Сенцов у листі.

Сьогодні оприлюднили фільм про 17 людину із "Списку Сенцова" – колекціонера Віктора Шура. Його засудили в 2015-му році, нібито, за шпіонаж до 12 років відбування покарання у колонії суворого режиму.

16 попередніх короткометражок про українських бранців, ув'язнених у Росії та на анексованому півострові, вже є в Інтернет-мережі. Переглянути їх можна у спільноті SaveOlegSentsov.