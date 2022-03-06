Спите спокойно, все хорошо, отбой тревоги, – глава Николаевской ОВА

В Николаевской области отменили воздушную тревогу. Глава ОВА Виталий Ким подчеркнул, что ситуация под контролем, поэтому жители могут спать спокойно.

По словам Виталия Кима, враг пытается просто обмануть нас угрозами, пока сам спит. Однако ситуацию в области держат под контролем.

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Отменяем воздушную тревогу. Снова обманывают нас, когда сами спят, а нас здесь гоняют. Поэтому отбой тревоги, мы несем дозор, а вы спите. Все хорошо,

– заявил Ким.

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