Кадры, подтверждающие ужас российского вторжения, опубликовал Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
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Гостомель с первых дней российского вторжения стал эпицентром боев за Киев, а местный аэропорт "Антонов" оккупанты пытались использовать в качестве плацдарма для перебрасывания десанта и штурма столицы.
Когда 2 апреля наши войска вошли на освобожденные территории, оказалось, что оккупанты нанесли невероятные потери как населенному пункту, так и аэропорту.
Поврежденные ангары / Фото Генштаб ВСУ
По данным госпредприятия "Антонов" после пребывания оккупантов, территорию аэропорта не узнать. В результате постоянных обстрелов здесь уничтожено:
- самолеты Ан-26, Ан-74 и Ан-225,
- диспетчерскую башню,
- админздание.
Оставленный металлолом возле Гостомельского аэропорта / Фото Генштаб ВСУ
Также известно о повреждениях самолетов Ан-12, Ан-22, Ан-28, Ан-132D и Ан-124-100-150 и ряда ангаров, где они хранились.
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