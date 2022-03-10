Сплошная руина: видео последствий обстрелов в Ахтырке

Россия цинично бьет по украинским населенным пунктам. Одним из объектов стал город Ахтырка, что в Сумской области.

ВСУ продолжают отражать атаки в направлении Сум. Однако, поселок Ахтырка претерпел значительные разрушения.

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Ахтырка. Это просто ужас. Российские оккупанты должны быть наказаны. И мы их накажем,

– подписал видео Алексей Гончаренко.

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