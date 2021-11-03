Сплошное пепелище: появились первые кадры с места крушения АН-12 в России
3 ноября 2021 , 16:22Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "SHOT"
В сети опубликовали первые кадры с места крушения белорусского самолета АН-12, на борту которого могли быть украинцы. Территория, на которую упало воздушное судно, превратилась в сплошное пепелище.
На месте трагедии сейчас работают спасатели и пожарные. Борьба с огнем продолжается.
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Место превратилось в пепелище
Огонь от пожара охватил около 100 гектаров леса, который превратился в пепелище. К ликвидации огня были привлечены несколько подразделений пожарных и спасателей.
Место падения АН-12: видео телеграм-канала "SHOT"
Также в сети опубликовали фото обломков самолета и пепелища вокруг него.
Авария АН-12 в России: главное
- 3 ноября с радаров пропал белорусский самолет АН-12.
- Позже его обломки обнаружили под Иркутском. По документам, на борту находились 7 человек, из них 2, возможно, украинцы. В МИД проверяют эту информацию.
- Самолет принадлежал белорусской компании "Гродно" и совершал рейс из Якутска в Иркутск.