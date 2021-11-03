Сплошное пепелище: появились первые кадры с места крушения АН-12 в России

В сети опубликовали первые кадры с места крушения белорусского самолета АН-12, на борту которого могли быть украинцы. Территория, на которую упало воздушное судно, превратилась в сплошное пепелище.

На месте трагедии сейчас работают спасатели и пожарные. Борьба с огнем продолжается.

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Место превратилось в пепелище

Огонь от пожара охватил около 100 гектаров леса, который превратился в пепелище. К ликвидации огня были привлечены несколько подразделений пожарных и спасателей.

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Также в сети опубликовали фото обломков самолета и пепелища вокруг него.

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