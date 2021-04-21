В Кремле готовят послание Владимира Путина. В то же время россияне уже объявили акцию протеста в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального.

Российский журналист Игорь Яковенко отметил, что организаторы протестов уже добились своего – послание Путина будет звучать из такого "осужденного бункера", в который превратилась страна.

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В этом плане протест достиг уже своей минимальной цели. Спокойного правления у Путина не будет. Это важная история,

– заявил Яковенко.

По его словам, трудно прогнозировать, сколько людей выйдет на протест 21 апреля. Однако точно немало.

"Я вижу это и по своей ленте (в соцсети – 24 канал), и по сообщениям из регионов, что много людей собираются выйти. Это будет одно из жесточайших подавлений протеста", – заверил журналист.

Яковенко добавил, что зачистка страны, которую начал Путин, будет продолжаться массовыми репрессиями. То, что сейчас происходит, напоминает журналисту советские времена.

Не за Навального, а против Путина

Как отметил Яковенко, люди уже выходят на протест не столько в поддержку Навального, сколько в целом против Владимира Путина и его политики.

"Речь идет не только о том, чтобы допустить врачей к Навальному и освободить его. Это выглядит фантастическим сценарием. На самом деле люди выходят и против войны в Украине, и из-за ситуации в Беларуси. Эти все факторы слились в один лозунг – "Против Путина", – подытожил Яковенко.

Важно! В конце марта осужденный Алексей Навальный объявил голодовку. Таким образом он требует, чтобы к нему допустили частного врача из-за сильных болей в спине. 17 апреля стало известно, что политик в критическом состоянии. Из-за низкого уровня калия в крови у него может остановиться сердце.

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