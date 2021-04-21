Спокойного правления у Путина не будет, – Яковенко о протестах россиян
В Кремле готовят послание Владимира Путина. В то же время россияне уже объявили акцию протеста в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального.
Источник:24 канал
Российский журналист Игорь Яковенко отметил, что организаторы протестов уже добились своего – послание Путина будет звучать из такого "осужденного бункера", в который превратилась страна.
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В этом плане протест достиг уже своей минимальной цели. Спокойного правления у Путина не будет. Это важная история,
– заявил Яковенко.
По его словам, трудно прогнозировать, сколько людей выйдет на протест 21 апреля. Однако точно немало.
"Я вижу это и по своей ленте (в соцсети – 24 канал), и по сообщениям из регионов, что много людей собираются выйти. Это будет одно из жесточайших подавлений протеста", – заверил журналист.
Яковенко добавил, что зачистка страны, которую начал Путин, будет продолжаться массовыми репрессиями. То, что сейчас происходит, напоминает журналисту советские времена.
Не за Навального, а против Путина
Как отметил Яковенко, люди уже выходят на протест не столько в поддержку Навального, сколько в целом против Владимира Путина и его политики.
"Речь идет не только о том, чтобы допустить врачей к Навальному и освободить его. Это выглядит фантастическим сценарием. На самом деле люди выходят и против войны в Украине, и из-за ситуации в Беларуси. Эти все факторы слились в один лозунг – "Против Путина", – подытожил Яковенко.
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