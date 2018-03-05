Спонсор "ЛНР" уплатил в госбюджет 425 тысяч гривен штрафа

Гражданин Украины, который исполнял обязанности генерального директора одного из так называемых "государственных предприятий" на временно оккупированной территории Луганской области, заключал договоры на поставку продукции предприятия и в дальнейшем уплатил налоги в "бюджет" террористической организации "ЛНР", из которого осуществлялось финансирование боевиков.

Об этом сообщают в прокуратура Луганской области.

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"Поскольку во время досудебного расследования стороной обвинения собраны неопровержимые доказательства, подозреваемый в полном объеме признал себя виновным в совершении уголовного преступления, между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности", – говорится в сообщении прокуратуры.

Сейчас на основании приговора суда, которым правонарушитель признан виновным, последним уплачен штраф в размере 425 тыс грн в Государственный бюджет Украины.