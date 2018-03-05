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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Террористы в очередной раз нарушили перемирие на Донбассе: появились фото последствий

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На Луганщине боевики нарушили перемирие и обстреляли жилые объекты
На Луганщине боевики нарушили перемирие и обстреляли жилые объекты / Фото из Facebook

Боевики российско-оккупационных войск сорвали объявленные с 5 марта договоренности о бессрочном режиме прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Соответствующие фото опубликовала пресс-служба Луганской облгосадминистрации на странице в Facebook.

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По словам главы Луганской ОГА, руководителя областной военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза, под обстрел боевиков попали жилые объекты.

Так, вечером 4 марта террористы вели обстрел в направлении города Счастье из 82-мм минометов, противотанковых гранатометов, зенитной установки и стрелкового оружия. Обстрел продолжался и после наступления полуночи, когда должна была вступить в силу договоренность Трехсторонней контактной группы о прекращении огня.

"Начиная с 5 марта 2018 года с 00:00 часов боевики продолжили обстрелы. По позициям украинских военных вблизи села Троицкое Попаснянского района применялись 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы. В сторону города Счастье использовались 82-мм минометы, автоматические гранатометы и стрелковое оружие", – сказано в сообщении.

В ОГА подчеркнули, что при этом силы АТО не открывали огонь в ответ. Информация о потерях и разрушениях не поступала.


Тероористы на Донбассе обстреляли жилые дома


Боевики лупили из минометов, противотанковых гранатометов, стрелкового оружия


Под обстрел российско-оккупационных войск попали жилые объекты

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости Луганска АТО Перемирие
Источник: 24 Канал
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