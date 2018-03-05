Терористи вкотре порушили перемир'я на Донбасі: з'явилися фото наслідків

Бойовики російсько-окупаційних військ зірвали оголошені з 5 березня домовленості про безстроковий режим припинення вогню в Донецькій та Луганській областях.

Відповідні фото опублікувала прес-служба Луганської облдержадміністрації на сторінці в Facebook.

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За словами очільника Луганської ОДА, керівника обласної військово-цивільної адміністрації Юрія Гарбуза, під обстріл бойовиків потрапили житлові об'єкти.

Так, ввечері 4 березня терористи вели обстріл у напрямку міста Щастя з 82-мм мінометів, протитанкових гранатометів, зенітної установки і стрілецької зброї. Обстріл тривав і після настання півночі, коли повинна була вступити в силу домовленість Тристоронньої контактної групи про припинення вогню.

"Починаючи з 5 березня 2018 року з 00:00 годин, бойовики подовжили обстріли. По позиціях українських військових поблизу села Троїцьке Попаснянського району застосовувалися 82-мм міномети та великокаліберні кулемети. У бік міста Щастя використовувалися 82-мм міномети, автоматичні гранатометі та стрілецька зброя", – сказано в повідомленні.

В ОДА наголосили, що при цьому сили АТО не відкривали вогонь у відповідь. Інформація про втрати і руйнування не надходила.



Терористи на Донбасі обстріляли житлові будинки



Бойовики гатили з мінометів, протитанкових гранатометів, стрілецької зброї тощо



Під обстріл російсько-окупаційних військ потрапили житлові об'єкти