14:29
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В гостях у терористів: російський депутат потрапив під обстріл неподалік Донецька

2585 Читать новость на русском
Олексій Журавльов
Олексій Журавльов / kommersant.ru

Російський депутат Олексій Журавльов мало не загинув під окупованим Донецьком, потрапивши під обстріл.

У неділю, 4 березня, Журавльов повідомив на своїй сторінці у Facebook про візит до бойовиків "ДНР" в Донецьк.

Журавльов з бойовиками "ДНР"

Читайте також: Український бізнесмен допомагав бойовикам на Донбасі: обурливі деталі

Пізніше у коментарі "РИА Новости" він заявив, що потрапив під мінометний обстріл.

Ми приїхали на позиції батальйону "Пятнашка" і потрапили під обстріл з мінометів. Один автомобіль виведений з ладу, нам довелося розвернутися й поїхати,
— сказав Журавльов.

Російський депутат звинуватив в обстрілі Збройні Сили України та звинуватив Україну в "умисній агресії". Крім того, він став погрожувати, що якщо Україна піде на ескалацію конфлікту, то терористів "ДНР" вже нічого не зупинить.

Хто такий Олексій Журавльов? З 29 вересня 2012 року він очолює політичну партію "Родина". Раніше він був депутатом VI скликання від партії "Єдина Росія". Російський депутат регулярно відвідує терористичні "ЛДНР".

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька Новини Росії Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 5 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сьогодні, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 843
Україна і
сьогодні, 13:01 Україна і "блакитне паливо": у кого купуємо газ та на що він йде
568
Когда Украина сможет вернуть Крым
сьогодні, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1669
Пригоди
сьогодні, 11:01 Пригоди "іхтамнєт"-ів та вибори Путіна в Росії: хвилина гумору від карикатуристів
4307
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сьогодні, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 3087
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук