В гостях у терористів: російський депутат потрапив під обстріл неподалік Донецька
Російський депутат Олексій Журавльов мало не загинув під окупованим Донецьком, потрапивши під обстріл.
У неділю, 4 березня, Журавльов повідомив на своїй сторінці у Facebook про візит до бойовиків "ДНР" в Донецьк.
Журавльов з бойовиками "ДНР"
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Пізніше у коментарі "РИА Новости" він заявив, що потрапив під мінометний обстріл.
Ми приїхали на позиції батальйону "Пятнашка" і потрапили під обстріл з мінометів. Один автомобіль виведений з ладу, нам довелося розвернутися й поїхати,
— сказав Журавльов.
Російський депутат звинуватив в обстрілі Збройні Сили України та звинуватив Україну в "умисній агресії". Крім того, він став погрожувати, що якщо Україна піде на ескалацію конфлікту, то терористів "ДНР" вже нічого не зупинить.
Хто такий Олексій Журавльов? З 29 вересня 2012 року він очолює політичну партію "Родина". Раніше він був депутатом VI скликання від партії "Єдина Росія". Російський депутат регулярно відвідує терористичні "ЛДНР".