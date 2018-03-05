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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Спонсор "ЛНР" сплатив до держбюджету 425 тисяч гривень штрафу

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"Спонсор" бойовиків сплатив до держбюджету 425 тисяч гривень штрафу / Фото з відкритих джерел

Громадянин України, який виконував обов'язки генерального директора одного з так званих "державних підприємств" на тимчасово окупованій території Луганської області, укладав договори на поставку продукції підприємства та в подальшому сплатив податки до "бюджету" терористичної організації "ЛНР", з якого відбувалося фінансування бойовиків.

Про це повідомляють у прокуратура Луганської області.

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"Оскільки під час досудового розслідування стороною обвинувачення зібрано беззаперечні докази, підозрюваний в повному обсязі визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення, між ним і прокурором укладено угоду про визнання винуватості", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Наразі на підставі вироку суду, яким правопорушника визнано винним, останнім сплачено штраф у розмірі 425 тис грн до Державного бюджету України.

Теги: Війна на Донбасі Новини Луганська ГПУ Кримінальні новини АТО
Джерело: 24 Канал
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