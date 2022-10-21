Киев находится в прямом контакте с Маском

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинская сторона вышла на прямую связь с Илоном Маском, чтобы найти выход из ситуации, ранее возникшей с оплатой терминалов.

Внимание Илон Маск рассказал, сколько SpaceX тратит на Starlink для Украины

По словам Резникова, контактировал с Маском министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отвечает за цифровизацию и имеет прямую связь с Илоном Маском. У них личное общение, и Михаил очень положительно оценил ситуацию во время их последнего обсуждения этого вопроса,

– сообщил Алексей Резников.

Кроме Маска, связь есть кому финансировать

В то же время, если вопрос денег снова возникнет остро, Украина имеет по меньшей мере три источника финансирования, а именно: Пентагон, Европа, частные доноры.

Независимо от финансирования, Украина продолжит общение на техническом уровне с компанией Илона Маска,

– подчеркнул министр.

Хронология перипетий с Маском и оплатой "Старлинков"

Ранее Маск предупредил Пентагон, что может прекратить финансирование предоставления спутниковой связи Starlink в Украине, если ведомство откажется выплачивать десятки миллионов долларов в месяц.

В SpaceX добавили, что финансирование будет стоить более 120 миллионов до конца года и может обходиться в около 400 миллионов долларов в течение следующих 12 месяцев.

Впоследствии Маск таки сказал: "Черт с ним... мы продолжим бесплатно финансировать правительство Украины".

Интересно, что политтехнолог Джейсон Смарт объяснил отказ Маска оплачивать услуги из-за скандальных твитов в отношении него, а именно из-за слов украинского дипломата Андрея Мельника. Напомним, тот ответил Маску на его безумные "предложения мира" – "от **сь".

Тогда Маск ответил на предположение Смарта, заметив: "Мы только последовали его рекомендации".

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что, по данным CNN, обращение в Пентагон компания Маска направила еще в прошлом месяце – то есть, до скандальных твитов миллиардера. Следовательно, связывать отказ SpaceX от финансирования Starlink в Украине с дискуссиями в твиттере не стоит.

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