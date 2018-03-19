Спорт IQ. Ралли – король автогонок

Если Формула 1 – это королева автоспорта, то ралли – король. Здесь пилоты не боятся запачкаться. Их не испугаешь ни жарой, ни морозом. Под капотами раллийных супер машин помещаются несколько табунов диких лошадей. И если их не покорить, то удержаться на дороге – просто нереально.

В ралли участники стартуют последовательно с определенным интервалом в порядке, определенном правилами FIA.

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Трассы раллийных соревнований обычно прокладываются по дорогам общего пользования, в отличие от шоссейно-кольцевых гонок и ралли-кроссов, где соревнования проходят на специально оборудованных трассах.

Попытаться преодолеть дистанцию ​​ралли, конечно, можно и на жигулях, и даже на велосипеде. Но для того, чтобы добиться достойного результата в этом спорте, только водительской сноровки мало – необходима соответствующая техника. Автомобили для ралли хоть и базируются на обычных моделях, в процессе подготовки к гонкам полностью меняют свою сущность.

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