Спорт IQ. Ралі – король автоперегонів

Якщо Формула 1 – це королева автоспорту, то ралі – король. Тут пілоти не бояться забруднитись. Їх не налякаєш ні спекою, ні морозом. Під капотами ралійних супер машин поміщаються декілька табунів диких коней. І якщо їх не підкорити, то втриматися на дорозі – просто нереально.

В ралі учасники стартують послідовно з певним інтервалом у порядку, який визначено правилами FIA.

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Траси ралійних змагань зазвичай прокладаються дорогами загального користування, на відміну від шосейно-кільцевих перегонів та ралі-кросів, де змагання відбуваються на спеціально облаштованих трасах.

Спробувати подолати дистанцію ралі, звісно, можна і на жигулях, та навіть на велосипеді. Та для того, аби добитися гідного результату у цьому спорті, лише водійської вправності замало – необхідна відповідна техніка. Автомобілі для ралі хоч і базуються на звичайних моделях, у процесі підготовки до перегонів повністю змінюють свою сутність.

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