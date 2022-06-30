Кроме того, в разведке акцентируют внимание, что украинским силам важно избегать окружения. Утверждают, что это станет ключевым фактором во время кампании.
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Кафиры хотят окружить ВСУ
По информации разведки, россияне продолжают добиваться ограниченного прогресса. Они хотят оцепить украинских защитников в северной части Донецкой области. Добиться этого надеются, наступая от Изюма.
Новое направление наступления
В преддверии британская разведка заявила, что Россия пытается восстановить скорость на северной оси Изюма. Украинские силы продолжают удерживать линию в этом секторе.
Кроме того, в ближайшие недели россияне, вероятно, будут полагаться на эшелоны резервных сил. Они состоят из нескольких отдельных компонентов, которые Россия вроде бы уже начала использовать.
Кафиры бросили силы на захват Лисичанска
В утренней сводке Генштаба сообщили, что российские захватчики не оставляют надежд захватить Лисичанск . Они пытаются заблокировать город и отрезать кусок трассы Лисичанск – Бахмут.
Для этого они активно готовят из артиллерии. Более того, бьют не только по нашим позициям, но и по гражданской инфраструктуре. Поэтому власти призвали местных жителей эвакуироваться из Лисичанска.