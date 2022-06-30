Крім того, у розвідці акцентують, що українським силам важливо уникати оточення. Стверджують, що це буде ключовим фактором під час кампанії.

Читайте також Програш Росії – безумовна мета цивілізованого світу

Окупанти хочуть оточити ЗСУ

За інформацією розвідки, росіяни продовжують домагатися обмеженого прогресу. Вони хочуть оточити українських захисників у північній частині Донецької області. Добитись цього сподіваються, наступаючи від Ізюма.

Новий напрямок наступу

Напередодні британська розвідка заявила, що Росія намагається відновити швидкість на північній осі Ізюма. Українські сили продовжують утримувати лінію у цьому секторі.

Крім того, протягом найближчих тижнів росіяни, ймовірно, покладатимуться на ешелони резервних сил. Вони складаються з кількох окремих компонентів, які Росія начебто вже почала використовувати.

Окупанти кинули сили на захоплення Лисичанська

У ранковому зведенні Генштабу повідомили, що російські загарбники не полишають надій захопити Лисичанськ. Вони намагаються заблокувати місто та відрізати шматок траси Лисичанськ – Бахмут.

Для цього вони активно гатять з артилерії. Ба більше, б'ють не лише по наших позиціях, а й по цивільній інфраструктурі. Тому влада закликала місцевих жителів евакуюватись з Лисичанська.

Дивіться більше – Зведення Генштабу ЗСУ про те, що відбувається на фронті: відео