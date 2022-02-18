"Способствует деградации общества": в Украине предлагают запретить TikTok

В Украине создали петицию, в которой просят запретить приложение TikTok. Соцсеть якобы способствует деградации общества.

Прошение о запрете TikTok появилось на сайте электронных петиций 16 февраля. В нем призывают запретить соцсеть в Украине.

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В Украине предлагают запретить TikTok

Автор петиции Александр Трачук считает, что социальная сеть способствует распространению дезинформации и негативно влияет на детей.

Большинство детей, если не все, никогда не проверяют информацию, увиденную в социальных платформах, и воспринимают ее как правду первой инстанции, поэтому много дезинформации попадает в головы детей,

– подчеркнул Трачук.

Далее, считает инициатор обращения, это может создавать ненужную панику. В результате платформа "способствует деградации общества".

По состоянию на 12.40 18 февраля петицию подписали 167 человек. Чтобы президент Владимир Зеленский ее рассмотрел, нужно 25 тысяч голосов. Сбор подписей будет длиться 2 месяца.

TikTok массово собирает данные пользователей: что известно

Компания URL Genius провела исследование, обнаружившее, что TikTok и YouTube собирают наибольшее количество данных пользователей среди всех программ социальных сетей. Если YouTube делает это для своих интересов, то TikTok позволяет собирать данные сторонним трекерам.

В случае с посторонними трекерами почти невозможно понять, кто собирает данные пользователя, и о какой именно информации идет речь. Кроме того, они могут отслеживать активность пользователя даже при выходе из программы.

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