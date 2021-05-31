Однако сторона активиста таки надеется, что решение будет основываться на соответствующих материалах дела. Об этом рассказал адвокат Сергея Стерненко Виталий Коломиец.

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Он пояснил, что из наблюдений за апелляционным ходом дела – с процессуальной стороны у прокуратуры не осталось ничего из ее обвинения.

"Но мы понимаем, что в этом деле ни юридического, ни справедливого решения в нынешней ситуации ожидать не приходится. Точнее, нет оснований рассчитывать, что на суд не давят, что суд не запугивают, не перекупают", – сказал Коломиец.

Кто будет на заседании суда

По словам адвоката, рассуждения настораживают, что дело в отношении Сергея Стерненко сделают политическим, не в пользу верховенства права и правопорядка.

В любом случае надежда есть, мы сегодня будем на заседании, часть людей тоже приехала,

– отметил Виталий Коломиец.

Согласно его информации, Сергей Стерненко и Руслан Демчук также будут находиться на заседании Одесского апелляционного суда.

Виталий Коломиец о суде в отношении Сергея Стерненко: смотрите видео

Что известно о деле Стерненко

Приморский суд Одессы приговорил Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы еще 3 февраля 2021 года.

Активиста обвинили в похищении экс-депутата Сергея Щербича, мол, Стерненко хотел завладеть 300 гривнами чиновника.

Собственно активист назвал дело политизированным. Уже 9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения заключенному и отправил активиста под круглосуточный домашний арест.

Заключение Сергея Стерненко и ситуация вокруг его дела сопровождались протестами в поддержку активиста в ряде городов Украины.



Обвинение Сергею Стерненко / Инфографика 24 канала