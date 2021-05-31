Проте сторона активіста таки сподівається, що рішення грунтуватиметься на відповідних матеріалах справи. Про це розповів адвокат Сергія Стерненка Віталій Коломієць.

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Він пояснив, що зі спостережень за апеляційним перебігом справи – з процесуального боку у прокуратури не залишилося нічого з її обвинувачення.

"Але ми розуміємо, що у цій справі ні юридичного, ні справедливого рішення у теперішній ситуації очікувати не доводиться. Точніше, немає підстав розраховувати, що на суд не тиснуть, що суд не залякують, не перекупляють", – сказав Коломієць.

Хто перебуватиме на засіданні суду

За словами адвоката, розмірковування насторожують, що справу щодо Сергія Стерненка зроблять політичною, не на користь верховенства права та правопорядку.

У будь-якому випадку надія є, тому ми також сьогодні будем на засіданні, частина людей теж приїхала,

– зауважив Віталій Коломієць.

Згідно з його інформацією, Сергій Стерненко та Руслан Демчук також перебуватимуть на засіданні Одеського апеляційного суду.

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Що відомо про справу Стерненка

Приморський суд Одеси засудив Сергія Стерненка до 7 років і 3 місяців позбавлення волі ще 3 лютого 2021 року.

Активіста звинуватили у викраденні ексдепутата Сергія Щербича, мовляв, Стерненко хотів заволодіти 300 гривнями чиновника.

Власне активіст назвав справу політизованою. Вже 9 квітня Одеський апеляційний суд змінив запобіжний захід ув'язненому і відправив активіста під цілодобовий домашній арешт.

Ув'язнення Сергія Стерненка та ситуація довкола його справи супроводжувалося протестами на підтримку активіста у низці міст України.



Звинувачення Сергію Стерненку / Інфографіка 24 каналу