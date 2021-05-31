Проте сторона активіста таки сподівається, що рішення грунтуватиметься на відповідних матеріалах справи. Про це розповів адвокат Сергія Стерненка Віталій Коломієць.
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Він пояснив, що зі спостережень за апеляційним перебігом справи – з процесуального боку у прокуратури не залишилося нічого з її обвинувачення.
"Але ми розуміємо, що у цій справі ні юридичного, ні справедливого рішення у теперішній ситуації очікувати не доводиться. Точніше, немає підстав розраховувати, що на суд не тиснуть, що суд не залякують, не перекупляють", – сказав Коломієць.
Хто перебуватиме на засіданні суду
За словами адвоката, розмірковування насторожують, що справу щодо Сергія Стерненка зроблять політичною, не на користь верховенства права та правопорядку.
У будь-якому випадку надія є, тому ми також сьогодні будем на засіданні, частина людей теж приїхала,
– зауважив Віталій Коломієць.
Згідно з його інформацією, Сергій Стерненко та Руслан Демчук також перебуватимуть на засіданні Одеського апеляційного суду.
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Що відомо про справу Стерненка
- Приморський суд Одеси засудив Сергія Стерненка до 7 років і 3 місяців позбавлення волі ще 3 лютого 2021 року.
- Активіста звинуватили у викраденні ексдепутата Сергія Щербича, мовляв, Стерненко хотів заволодіти 300 гривнями чиновника.
- Власне активіст назвав справу політизованою. Вже 9 квітня Одеський апеляційний суд змінив запобіжний захід ув'язненому і відправив активіста під цілодобовий домашній арешт.
- Ув'язнення Сергія Стерненка та ситуація довкола його справи супроводжувалося протестами на підтримку активіста у низці міст України.