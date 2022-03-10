Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, международным и украинским армейцам помогают в языковом вопросе.

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Маляр: есть ветеран, который знает 26 языков

Как рассказала Маляр, по состоянию на сейчас есть много добровольцев и волонтеров, которые помогают с переводом. Также такие люди есть даже в штате.

С этим вопросом мы справились. Все нормально,

– заверила она.

Также заместитель главы Минобороны сказала, что бывают случаи, когда языки иностранцев знают и украинские бойцы. "У нас есть ветеран, который знает 26 языков. Он тоже изъявил желание помогать в общении в интернациональном легионе", – отметила Маляр.

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