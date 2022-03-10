Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, міжнародним та українським армійцям допомагають у мовному питанні.

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Маляр: Є ветеран, який знає 26 мов

Як розповіла Маляр, станом на зараз є багато добровольців і волонтерів, які допомагають із перекладом. Також такі люди є навіть у штаті.

З цим питанням ми впорались. Усе нормально,

– запевнила вона.

Також заступниця глави Міноборони сказала, що бувають випадки, коли мови іноземців знають і українські бійці. "У нас є ветеран, який знає 26 мов. Він теж виявив бажання допомагати у спілкуванні в інтернаціональному легіоні", – відзначила Маляр.