Справку для землеустроителей теперь можно заказать онлайн: как это сделать

Справку для землеустроителей (более известную как справка по форме 6-зем) на сайте Госгеокадастра отныне можно заказать онлайн на сайте Госгеокадастра.

Инженеры-землеустроители теперь могут воспользоваться услугой по оформлению справки из государственной статистической отчетности о наличии земель и распределении их за собственниками земель, землепользователями, угодьями онлайн на официальном сайте Госгеокадастра.

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Такая процедура значительно упростит и ускорит разработку проектов землеустройства.

Услуга доступна только для сертифицированных инженеров-землеустроителей при условии, что они идентифицируются через электронную подпись или электронную цифровую подпись.

Что необходимо указывать для заказа справки онлайн:

данные из документа, на основании которого возникло право собственности или пользования земельным участком (если земельный участок находится в собственности или в пользовании, договор аренды, государственные акты на землю); данные из Государственного земельного кадастра в случае, если сведения об участке внесены в реестр.



Как заказать справку для землеустроителей онлайн – пошаговая инструкция.

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