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      Справку для землеустроителей теперь можно заказать онлайн: как это сделать

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      Землеустроители теперь могут заказать справку онлайн
      Землеустроители теперь могут заказать справку онлайн / mapmatic.com

      Справку для землеустроителей (более известную как справка по форме 6-зем) на сайте Госгеокадастра отныне можно заказать онлайн на сайте Госгеокадастра.

      Инженеры-землеустроители теперь могут воспользоваться услугой по оформлению справки из государственной статистической отчетности о наличии земель и распределении их за собственниками земель, землепользователями, угодьями онлайн на официальном сайте Госгеокадастра.

      Пройдите тест: Что вы знаете о земельной реформе?

      Такая процедура значительно упростит и ускорит разработку проектов землеустройства.

      Услуга доступна только для сертифицированных инженеров-землеустроителей при условии, что они идентифицируются через электронную подпись или электронную цифровую подпись.

      Что необходимо указывать для заказа справки онлайн:

      1. данные из документа, на основании которого возникло право собственности или пользования земельным участком (если земельный участок находится в собственности или в пользовании, договор аренды, государственные акты на землю);
      2. данные из Государственного земельного кадастра в случае, если сведения об участке внесены в реестр.


      Как заказать справку для землеустроителей онлайн – пошаговая инструкция.

      Смотрите видео, как получить сведения о владельцах и пользователях земельных участков:

      Ранее в Мининфраструктуры озвучили предложения, как оформить земельный участок в 10 раз быстрее.

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      Теги: Новости недвижимости Законодательство Новости недвижимости Украины Рынок земли
      Источник: 24 канал
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