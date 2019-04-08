Справку для землеустроителей теперь можно заказать онлайн: как это сделать
Справку для землеустроителей (более известную как справка по форме 6-зем) на сайте Госгеокадастра отныне можно заказать онлайн на сайте Госгеокадастра.
Инженеры-землеустроители теперь могут воспользоваться услугой по оформлению справки из государственной статистической отчетности о наличии земель и распределении их за собственниками земель, землепользователями, угодьями онлайн на официальном сайте Госгеокадастра.
Пройдите тест: Что вы знаете о земельной реформе?
Такая процедура значительно упростит и ускорит разработку проектов землеустройства.
Услуга доступна только для сертифицированных инженеров-землеустроителей при условии, что они идентифицируются через электронную подпись или электронную цифровую подпись.
Что необходимо указывать для заказа справки онлайн:
- данные из документа, на основании которого возникло право собственности или пользования земельным участком (если земельный участок находится в собственности или в пользовании, договор аренды, государственные акты на землю);
- данные из Государственного земельного кадастра в случае, если сведения об участке внесены в реестр.
Как заказать справку для землеустроителей онлайн – пошаговая инструкция.
Смотрите видео, как получить сведения о владельцах и пользователях земельных участков:
Ранее в Мининфраструктуры озвучили предложения, как оформить земельный участок в 10 раз быстрее.