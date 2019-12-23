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      Спрос на электрокары в Украине: что известно о зеленых номерах

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      В 2019 году украинцы приобрели более 7 тысяч электрокаров. И это на треть больше, чем в 2018 году. Такая популярность "зеленых" автомобилей стимулирует на законодательном уровне защищать права их владельцев. С Нового года им будут выдавать зеленые номера, а тех, кто будет блокировать электрокарам подъезд к заправкам, – штрафовать.

      Больше года назад Мария, которая уже более 10 лет за рулем, пересела на электромобиль. "Я занимаюсь экологией. Я думаю, что в городе воздух должен быть чистый, поэтому я решила, что выберу именно электрическую машину", – объяснила владелица электромобиля Мария Репина.

      Интересно! Новые парковки с зарядками для электрокаров: что предусматривает закон

      Машиной женщина пользуется в основном в городе, а заряжает ее возле дома. Говорит, за полтора часа автомобиль заряжается полностью. Хватает в среднем на 110 километров, дальше уже надо искать станцию.

      Когда мы ехали в Чернигов, мы заранее спланировали, где мы будем заряжать машину. Где-то на полпути там был ресторан с заправкой,
      – рассказала владелица электромобиля Мария Репина.

      Последняя статистика свидетельствует, что сейчас на украинских дорогах 7 миллионов автомобилей. Электрокаров пока немного – всего 25 тысяч. Но спрос постоянно растет. Например, в Укравтопроме посчитали, что в 2019 году экологических автомобилей украинцы купили на треть больше, чем в прошлом году.

      Водители признаются, что с инфраструктурой для электрокаров в Украине пока проблемы, однако, по причине спроса она активно развивается. На всю страну сейчас есть 2 тысячи зарядных станций, но это не единственная проблема.

      Часто есть нарушение права водителя электромобиля на доступ на энергии и нарушается право собственника зарядной инфраструктуры получить этого потребителя. Потому что на этом паркоместе просто паркуется какая-то бензиновая машина,
      - пояснил председатель Европейской электромобильной ассоциации Украины Денис Радюк.

      Скоро таких нарушителей будут штрафовать, а их машины будут эвакуировать. С 1 января Украина заработает закон "О зеленых номерах", который будет защищать владельцев электромобилей.

      Зелені номери
      Зеленые номера на авто

      "Нет четкого знака по законодательству паркоместо для электромобилей, это зарядка для электромобилей. И это все регулирует как раз этот закон. То есть, на паркоместах могут быть припаркованы и заряжаться электромобили с зеленым номерами. Если там стоит не зеленый номер, то его можно оштрафовать", – пояснил бывший депутат, заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин.

      За такое нарушение закона можно получить штраф от трехсот до пятисот гривен.

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      Автор: Катерина Степанова
      Теги: Новости Украины Штрафы Электромобиль Авто
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