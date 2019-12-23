Попит на електрокари в Україні: що відомо про зелені номери

У 2019 році українці придбали понад 7 тисяч електрокарів. І це на третину більше, ніж у 2018 році. Така популярність "зелених" автівок стимулює на законодавчому рівні захищати права їхніх власників. З Нового року їм видаватимуть зелені номери, а тих, хто блокуватиме електрокарам під'їзд до заправок, – штрафуватимуть.

Понад рік Марія, яка вже понад 10 років за кермом, пересіла на електромобіль. "Я переймаюся екологією. Я думаю, що в місті повітря має бути чисте, тому я вирішила, що оберу саме електричну машину", – пояснила власниця електромобіля Марія Рєпіна.

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Машиною жінка користується здебільшого в місті, а заряджає її біля будинку. Каже, за півтори години автівка заряджається повністю. Вистачає в середньому на 110 кілометрів, далі вже треба шукати станцію.

Коли ми їхали в Чернігів ми заздалегіть спланували, де ми будемо заряджати автівку. Десь напівдорозі там був ресторан із заправкою,

– розповіла власниця електромобіля Марія Рєпіна.

Остання статистика свідчить, що нині на українських дорогах 7 мільйонів автомобілів. Електрокарів поки небагато – всього 25 тисяч. Та попит постійно росте. Наприклад, в Укравтопромі порахували, що у 2019 році екологічних автівок українці купили на третину більше, аніж торік.

Водії зізнаються, що з інфраструктурою для електрокарів в Україні поки проблеми, однак, через попит вона активно розвивається. На всю країну нині є 2 тисячі зарядних станцій, але це не єдина проблема.

Часто є порушене право водія електромобіля на доступ на енергії і порушується право власника зарядної інфраструктури отримати цього споживача. Тому що на цьому паркомісці просто паркується якась бензинова автівка,

– пояснив голова Європейської електромобільної асоціації України Денис Радюк.

Скоро таких порушників штрафуватимуть, а їхні автівки евакуюватимуть. З 1 січня Україні запрацює закон про зелені номери, який захищатиме власників електромобілів.



Зелені номери на авто

"Немає чіткого знаку за законодавством це паркомісце для електромобілів, це зарядка для електромобілів. І це все регулює якраз оцей закон. Тобто, на паркомісцях можуть бути припарковані і заряджатися електромобілі з зеленим номерами. Якщо там стоїть не зелений номер, то його можна оштрафувати", – пояснив ексдепутат, заступник міністра енергетики та захисту довкілля Олексій Рябчин.

За таке порушення закону можна отримати штраф від трьохсот до п'ятисот гривень.